Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 9 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии по состоянию на 29 января превысило 9 млн, страна занимает третье место в мире. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
В мире коронавирус подтвердили почти у 101,5 млн человек, умерло 2 млн 191 тыс. заболевших, 56 млн выздоровели.
Странами с наибольшим распространением вируса являются:
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.