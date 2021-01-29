Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 9 млн

В мире коронавирус подтвердили почти у 101,5 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В Бразилии выздоровело почти 8 млн пациентов с коронавирусом Фото: EPA

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии по состоянию на 29 января превысило 9 млн, страна занимает третье место в мире. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В мире коронавирус подтвердили почти у 101,5 млн человек, умерло 2 млн 191 тыс. заболевших, 56 млн выздоровели.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (25,8 млн заболевших, 433 тыс. умерших);

Индия (10,72 млн заболевших, 154 тыс. умерших, 10,4 млн выздоровевших);

Бразилия (9 млн заболевших, 221,5 тыс. умерших, почти 8 млн выздоровевших);

Великобритания (3,75 млн заболевших, 103 тыс. умерших).

Россия (3,75 млн заболевших, 70,5 тыс. умерших, почти 3,2 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.