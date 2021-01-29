Центр общественного здоровья договорился о сотрудничестве с ПЦУ. Будут вместе распространять информацию о вакцинации от COVID-19

И.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин и начальник отдела управления проектами и международного сотрудничества ЦОЗ Ольга Гвоздецкая договорились с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и пресс-секретарем ПЦУ архиепископом Евстратием, что ЦОЗ и церковь совместно разработают материалы о вакцинации от коронавирусной инфекции для прихожан храмов.



И.о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин и начальник отдела управления проектами и международного сотрудничества ЦОЗ Ольга Гвоздецкая 28 января встретились с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и пресс-секретарем ПЦУ архиепископом Евстратием, информирует пресс-служба центра.

Они обсудили вопросы, касающиеся противодействия пандемии COVID-19, в том числе вакцинации.

Сотрудники ЦОЗ, Епифаний и Евстратий договорились, что Центр общественного здоровья и ПЦУ продолжат популяризовать соблюдение противоэпидемических мер в религиозных организациях, а также будут сотрудничать в вопросе распространения среди верующих достоверной информации о вакцинации от коронавируса.

"Для этого центр и церковь совместно будут разрабатывать ряд информационных материалов для прихожан храмов", – говорится в релизе.