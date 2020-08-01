Число умерших от коронавируса в России превысило 14 тыс.

За последние сутки в России от коронавируса умерло 95 человек.

Общее количество умерших от коронавируса в России 1 августа превысило 14 тыс., сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В частности, за последние сутки в стране скончалось 95 человек, с начала эпидемии – 14 058.

Количество подтвержденных случаев за прошедшие 24 часа выросло на 5462 – до 845 443. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире после США (4,56 млн), Бразилии (2,66 млн) и Индии (1,69 млн).

Выздоровело 646 524 пациента (+8114 за сутки).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 1 августа в мире было подтверждено почти 17,6 млн случаев заражения COVID-19, 10,33 из них выздоровели, более 679 тыс. скончались.