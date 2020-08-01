Во Вьетнаме впервые умерли пациенты с COVID-19

Первыми жертвами коронавирусной инфекции во Вьетнаме стали мужчины в возрасте 61 года и 70 лет.

Во Вьетнаме начали массовое тестирование на коронавирус Фото: ЕРА

31 июля во Вьетнаме скончались первые двое больных коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на минздрав страны проинформировал Reuters.

Первой жертвой COVID-19 стал утром 70-летний мужчина. Спустя несколько часов умер еще один больной, ему был 61 год.

В минздраве предполагают, что оба мужчины заразились коронавирусом в курортном городе Дананг, где зафиксирована вспышка заболеваемости.

Агентство отмечает, что Вьетнам, население которого составляет 96 млн человек, в течение 100 дней не фиксировал новых случаев коронавируса, пока неделю назад не произошла вспышка в Дананге. Из города после этого вывезли несколько десятков тысяч туристов.

30 июля власти Вьетнама начали массовое тестирование населения на коронавирус. По состоянию на 31 июля в стране было 546 активных больных с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, на 1 августа в мире зарегистрировано более 17,4 млн случаев COVID-19, умерло 675 584 человека, более 10,2 млн выздоровели.