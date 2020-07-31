В Польше зафиксировали наибольшее суточное число заболевших за все время пандемии COVID-19

Общее число инфицированных коронавирусом в Польше достигло 45 688, из них 657 случаев подтверждено за последние 24 часа. Правительство страны не планирует вводить ограничительные меры на всей территории.

31 июля в Польше подтверждено 657 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщило в Facebook министерство здравоохранения страны.

Более трети новых случаев приходится на Силезию. Семь пациентов скончались.

Таким образом, превышен антирекорд суточной заболеваемости за все время, прошедшее с начала эпидемии COVID-19.

Всего в Польше заболело 45 688 человек, из них 1716 умерли.

Сегодня заседал антикризисный штаб правительства, информирует RMF24. Как заявил официальный представитель кабинета министров Петр Мюллер, решения о введении ограничительных мер на общенациональном уровне в связи с ростом числа заболевших не принимались. Новые меры предосторожности, такие как сокращение числа посетителей ресторанов, если понадобится, будут вводиться в отдельных районах Польши, отметил спикер.

С 21 июля в Польше сократили рекомендуемую социальную дистанцию с двух метров до 1,5 и увеличили число участников массовых мероприятий.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.