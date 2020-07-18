В Польше ослабят карантин

Правительство Польши намерено уменьшить требование соблюдать социальную дистанцию с 2 метров до 1,5 и увеличить число возможных участников в массовых мероприятиях.

С начала эпидемии в Польше заболело 39 407 человек Фото: EPA

Власти Польши намерены ослабить ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Puls Biznesu.

По информации издания, в Польше намерены уменьшить требование соблюдать социальную дистанцию с 2 метров до 1,5 и увеличить число возможных участников в массовых мероприятиях.

Лимит на количество занятых мест на спортивных объектах, в частности во время футбольных матчей на стадионах, увеличат с 25% до 50%.

В спортивных соревнованиях смогут принимать участие до 300 участников, не считая обслуживающий персонал. Принято также решение аннулировать лимиты на использование посетителями открытых и закрытых бассейнов.

В кинотеатрах и театрах увеличат лимит на посетителей до 50% от общего количества.

Распоряжение вступит в силу 21 июля, а отдельные его положения 4 августа.

С начала эпидемии в Польше заболело 39 407 человек, 1612 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, заболело более 14 млн человек, более 602 тыс. из них умерли.