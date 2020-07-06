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Определена новая дата матча Польша – Украина, перенесенного из-за пандемии коронавируса

Футбольные сборные Украины и Польши должны были провести товарищеский матч 31 марта 2020 года, однако игра была отложена из-за пандемии коронавируса.

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Украина и Польша встретятся 11 ноября
Украина и Польша встретятся 11 ноября
Фото: EPA (архив)

Товарищеский матч между национальными сборными по футболу Украины и Польши состоится 11 ноября. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Игра будет проходить в Хожуве на Силезском стадионе. Старт матча – в 21.45 по Киеву.

Поединок должен был пройти еще 31 марта 2020 года, однако по решению исполкома УЕФА он был отложен.

Пресс-служба УАФ напомнила, что через несколько дней после матча с Польшей – 14-го и 17 ноября – сборная Украины проведет выездные игры против сборных Германии и Швейцарии в рамках Лиги наций.

Теги: футбол, Украина, УЕФА, сборная Украины, товарищеский матч, УАФ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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