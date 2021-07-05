Число жертв обрушения дома в Майами возросло до 27. После сноса здания шансы найти выживших уменьшились

Более 115 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Накануне, вечером 4 июля частично разрушенный кондоминиум Champlain Towers South снесли с помощью взрывчатки перед возможным ураганом "Эльза", который, согласно прогнозам, приблизится к западной Флориде во вторник или среду.
Как заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, снос здания открыл для спасателей ранее недоступный район, но шансы найти там выживших уменьшились.
Отмечается, что рабочие приступили к расчистке новых завалов сразу после сноса дома, чтобы спасатели могли пробраться к тем частям подземного гаража, которые представляют особый интерес.
12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился в городе Серфсайд округа Майами-Дейд штата Флорида 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.
Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали.
Соглашение о сносе части здания подписала Кава. Мэр Майами-Дейд отмечала, что дом представляет угрозу для здоровья и безопасности населения.