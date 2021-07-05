Число жертв обрушения дома в Майами возросло до 27. После сноса здания шансы найти выживших уменьшились

В результате обрушения дома в Майами более 115 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести Фото: EPA

Более 115 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Накануне, вечером 4 июля частично разрушенный кондоминиум Champlain Towers South снесли с помощью взрывчатки перед возможным ураганом "Эльза", который, согласно прогнозам, приблизится к западной Флориде во вторник или среду.

Как заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, снос здания открыл для спасателей ранее недоступный район, но шансы найти там выживших уменьшились.

Отмечается, что рабочие приступили к расчистке новых завалов сразу после сноса дома, чтобы спасатели могли пробраться к тем частям подземного гаража, которые представляют особый интерес.