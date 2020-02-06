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Число жертв схода лавин в Турции выросло до 41

Из-за погодных условий поисково-спасательная операция в провинции Ван, где 5 февраля сошли две лавины, приостановлена.

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Вторая лавина накрыла спасателей
Вторая лавина накрыла спасателей
Фото: ЕРА

Количество погибших при сходе двух лавин в провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 41, информирует агентство Anadolu.

Вечером 6 февраля под снегом были найдены три тела. Спасателям примерно известно местонахождение еще одного погибшего – их коллеги.

Из-за погодных условий поисково-спасательные работы пришлось прервать. Они продолжатся днем 7 февраля, сообщил губернатор провинции.

75 человек получили травмы в результате происшествия.

4 февраля первая лавина накрыла микроавтобус на горной дороге. Когда на следующий день к завалам подъехали спасатели, на них обрушилась новая лавина. Ранее было известно о 33 погибших.

Теги: Турция, спасатели, лавина, погибшие
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