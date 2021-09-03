"Что надо?" – "Социальная сеть такая". Путин не понял школьника, который просил подписаться на его YouTube-канал. Видео

"Я делаю свою передачу, первый выпуск уже на моем YouTube-канале "Красная вилка". Подпишитесь, пожалуйста. Я буду очень рад. и помогите очистить жемчужину нашей планеты", – сказал 10-летний школьник по имени Егор. Ребенок перед этим говорил о защите Байкала.

Путин в ответ признался, что не понял, что нужно сделать.

"Средства выделяются. А что, что нужно подписать? Егор, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать", – сказал глава Кремля.

Школьник объяснил, что YouTube – "это социальная сеть такая".

"А! На твой канал? Хорошо, подумаю", – ответил Путин.

За несколько минут до этого глава Кремля заявлял, что интернету "нельзя верить". "Интернеты, рунеты, там чего только нет", – характеризовал он современные источники информации.

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Видео: Телеканал 360 / YouTube