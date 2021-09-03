"Что надо?" – "Социальная сеть такая". Путин не понял школьника, который просил подписаться на его YouTube-канал. Видео

"Я делаю свою передачу, первый выпуск уже на моем YouTube-канале "Красная вилка". Подпишитесь, пожалуйста. Я буду очень рад. и помогите очистить жемчужину нашей планеты", – сказал 10-летний школьник по имени Егор. Ребенок перед этим говорил о защите Байкала.
Путин в ответ признался, что не понял, что нужно сделать.
"Средства выделяются. А что, что нужно подписать? Егор, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать", – сказал глава Кремля.
Школьник объяснил, что YouTube – "это социальная сеть такая".
"А! На твой канал? Хорошо, подумаю", – ответил Путин.
За несколько минут до этого глава Кремля заявлял, что интернету "нельзя верить". "Интернеты, рунеты, там чего только нет", – характеризовал он современные источники информации.
У YouTube-канала "Красная вилка" до беседы его автора с Путиным было менее 400 человек, отмечает "Сибирь.Реалии". Сейчас на канал подписаны 6,78 тыс. пользователей.
У Путина нет аккаунта в соцсетях. 2 августа его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля сам не ведет соцсети якобы из-за нехватки времени, и не поручает это дело никому так как "не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным", пишет ТАСС.