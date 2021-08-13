"Обесценивают твою реальную жизнь", Цискаридзе раскритиковал социальные сети, но назвал одно их положительное свойство

"Печальная правда и главная опасность социальных сетей в том, что порой то, что ты публикуешь здесь, становится важнее того, что ты на самом деле собой представляешь. Социальные сети обесценивают твою реальную жизнь, сужая все происходящее до кадров, которые ты выложил в моменте, и как ты их подписал. И сочиняют фейки, предоставляя пищу хейтерам да и просто непорядочным людям", – убежден Цискаридзе.
Вместе с тем 47-летний артист отметил и один положительный момент в использовании соцсетей.
"Здесь появилось так много друзей, мнение или отклик которых я мог никогда и не услышать в реальной жизни", – подчеркнул Цискаридзе и поблагодарил подписчиков за комментарии, которые, по его словам, он всегда читает.
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Николай Цискаридзе родился в 1973 году в Тбилиси. Окончил Московское хореографическое училище. Служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.