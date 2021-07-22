В Clubhouse отказались от системы регистрации по приглашению

Таким образом, теперь регистрация в соцсети стала открытой для всех новых пользователей.

Как сказано в блоге, спустя год после начала работы в Clubhouse завершили стадию бета-тестирования.

"Это означает, что мы удалили нашу систему списков ожидания, чтобы любой мог присоединиться", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что регистрация по приглашениям была важной частью "ранней истории" соцсети.

"Но мы всегда хотели, чтобы соцсеть была открыта. Каждый человек в мире должен иметь доступ к содержательным разговорам. А лучшие комнаты в Clubhouse – это те, где вы встречаетесь с людьми, которые находятся за пределами вашего круга общения, с очень разными взглядами и жизненным опытом, которые меняют ваш взгляд на мир", – подчеркнули в компании.