Что такое Clubhouse, почему туда могут попасть не все и как Маск помог популярности соцсети?

Что такое Clubhouse

Приложение Clubhouse компании Alpha Exploration Co. появилось весной 2020 года. Оно было разработано двумя выпускниками Стэнфорда, бывшими разработчиками Google Полом Дэвисоном и Роганом Сэтом.

Согласно данным Axios, сейчас приложение оценивается в $1 млрд. По состоянию на начало февраля в нем было около 3,6 млн пользователей,

Газета The Guardian описывает Clubhouse как "частично разговорное радио, частично конференц-связь, частично Houseparty"; это чем-то напоминает подкасты, но в прямом эфире и с "дополнительным уровнем эксклюзивности".

Приложение представляет собой альтернативную форму социальных сетей. В отличие от Instagram, где пользователи делятся изображениями или видео, или Twitter, где делятся короткими текстовыми сообщениями, Clubhouse построен на аудиоконтенте. В нем нет текста или изображений – только звук.

Скриншот: Itomi / Incauto Acquisto / Facebook

При этом разговор происходит в онлайн-режиме, прослушать его позже нельзя. Правила соцсети запрещают записывать и публиковать беседы, но есть редкие исключения.





Как попасть в соцсеть и общаться в ней

Сейчас Clubhouse могут установить только пользователи Apple. После установки создать учетную запись просто так нельзя – пользователь должен получить приглашение от уже зарегистрированного участника. Количество инвайтов тоже ограничено – сначала у одного пользователя их всего два.

После установки приложения вам предложат выбрать несколько интересующих вас тем – бизнес, красота, здоровье и т.д.

Приложение представляет собой комнаты, где общаются пользователи. Чем больше пользователь расскажет приложению о своих интересах, тем больше комнат ему предложат.

Комнаты устроены в виде аудио-чатов. После завершения трансляции комната закрывается, а записи разговоров не сохраняются, поэтому если вы не участововали в беседе, вы не сможете прослушать ее позже.

В одной комнате могут находится до 5 тыс. человек. В большинстве из них разговоры проходят в формате, когда один или несколько человек говорят, а остальные слушают. Другие пользователи могут присоединиться к беседе, если это одобрит модератор. Для этого им нужно нажать кнопку "поднять руку".

В Clubhouse пользователь видит комнаты, которые предложены ему по выбраным интересам, а также комнаты, которые создают его друзья. Кроме этого, ему приходят уведомления, если кто-то из друзей присоединился к какой-либо комнате. Если пользователь три раза организовал общение в комнатах, он может создать свой постоянный клуб, но для этого нужно будет одобрение модераторов.

Комнаты могут быть общедоступными и закрытыми, а также доступными для членов клуба.

Фото: depositphotos.com

Сейчас проходит бета-тестирование приложения. Создатели заявляли, что к концу 2021 года они хотят завершить его и добавить в приложение новые функции – чаевые, билеты, подписки и другое, а также сделать приложение доступным для всех, писало агентство Reuters.

"Мы работаем, чтобы сделать приложение открытым для всех как можно быстрее", – заявил CNBC в конце января основатель приложения Пол Дэвисон.

Как пишет Business Insider, пользователи отмечали, что в некоторых комнатах звучали оскорбительные высказывания, антисемитизм, расизм и отрицание коронавирусной инфекции COVID-19. Издание отмечает, что Clubhouse уже нанял модераторов, а генеральный директор Дэвисон сказал, что "в любой социальной сети модерация должна быть главным приоритетом". Но по его словам, он хочет, чтобы платформа была в центре свободы слова и диалога.

Кто есть в Clubhouse

Одним из самых популярных пользователей Clubhouse является американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Как пишет Reuters, участие Маска в дискуссии в Clubhouse 31 января сделало приложение популярным и вызвало борьбу за инвайты для регистрации. Во время беседы он говорил об экспедиции на Марс, работе компании Neuralink, а также о ситуации с пользователелями Reddit и Уолл-стрит. Кроме того, Маск пообщался с основателем сервиса Robinhood Владом Теневым.

Согласно правилам соцсети, беседы записывать и публиковать нельзя, но аудио разговора с Маском опубликовали на YouTube. Это было сделано из-за того, что лимит в 5 тыс. пользователей в комнате был быстро переполнен.

ВИДЕО

Видео: Tesla Owners Online / YouTube

Агентство отметило, что после выступления Маска спрос на инвайты в Clubhouse резко вырос. Их продавали на таких платформах, как Reddit, eBay и Craigslist. В Китае приглашения продаются на рынке Alibaba Idle Fish, хотя Clubhouse заблокирован и недоступен в магазине приложений Apple в этой стране.

В конце января – начале февраля за шесть дней к пларформе присоединилось 1,1 млн новых пользователей, пишет Reuters.

13 февраля Маск пригласил в Clubhouse российского президента Владимира Путина.

"Было бы большой честью поговорить с вами", – заявлял предприниматель.

В Кремле ответили, что сочли интересным это предложение, но Путин не пользуется соцсетями.

Фото: EPA

Также в Clubhouse есть музыкант Джаред Лето, основатель Facebook Марк Цукерберг, телеведущая Опра Уинфри и другие знаменитости.

В то же время, на днях в соцсети заблокировали российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он не может больше создавать виртуальные комнаты для общения.

"Ваши последние комнаты были помечены как потенциально нарушающие доверие и безопасность, они находятся на проверке", – говорится в предупреждении соцсети Соловьеву.