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CNN уволил ведущего Куомо за помощь обвиняемому в секс-домогательствах брату

Куомо уволили 4 декабря
Куомо уволили 4 декабря
Фото: chrisccuomo / Instagram

Американского журналиста Криса Куомо, ведущего шоу Cuomo Prime Time, уволили с канала CNN за помощь своему брату и бывшему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо во время скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом говорится на сайте CNN.

Такое решение в СМИ приняли после появления дополнительной информации от независимой юридической компании, которая расследовала возможное злоупотребление Крисом Куомо своими служебными обязанностями.

В CNN заявили, что документы юристов указывают на "более высокий уровень участия" в помощи брату. В частности, известно, что Крис Куомо пытался использовать свои связи в СМИ, чтобы помочь подготовить команду Эндрю Куомо, поскольку обвинители начали делать ситуацию с обвинениями публичной.

Как отмечает BBC, Крис Куомо также обещал связаться с другими американскими СМИ, чтобы узнать о других предполагаемых обвинениях в деле его брата.

В CNN такое поведение назвал серьезным нарушением стандартов канала, а потому 4 декабря журналисту сообщили об увольнении.

В своем Twitter Куомо написал, что случившееся – не то, как он хотел закончить свою работу на CNN. Также он отметил, что гордится командой Cuomo Prime Time и будет по ним скучать.

Контекст:

Эндрю Куомо – член Демократической партии, занимал пост губернатора с 2011-го года. Ранее он рассматривался как возможный кандидат в президенты США.

3 августа прокуратура штата Нью-Йорк объявила, что Куомо якобы сексуально домогался 11 женщин. По данным пятимесячного расследования, которые обнародовала на брифинге прокурор штата Летиция Джеймс, Куомо "трогал, целовал или делал наводящие на размышления комментарии" женщинам, в связи с чем его офис превратился в "токсическое рабочее место".

10 августа Куомо объявил, что в связи с обвинениями покинет пост губернатора.

Брат губернатора – 51-летний Крис Куомо – работал на CNN с 2013 года, а с 2017 года вел одну из самых популярных авторских новостных программ.

Теги: СМИ, США, увольнение, домогательства, Эндрю Куомо, Крис Куомо
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