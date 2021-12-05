CNN уволил ведущего Куомо за помощь обвиняемому в секс-домогательствах брату

Такое решение в СМИ приняли после появления дополнительной информации от независимой юридической компании, которая расследовала возможное злоупотребление Крисом Куомо своими служебными обязанностями.

В CNN заявили, что документы юристов указывают на "более высокий уровень участия" в помощи брату. В частности, известно, что Крис Куомо пытался использовать свои связи в СМИ, чтобы помочь подготовить команду Эндрю Куомо, поскольку обвинители начали делать ситуацию с обвинениями публичной.

Как отмечает BBC, Крис Куомо также обещал связаться с другими американскими СМИ, чтобы узнать о других предполагаемых обвинениях в деле его брата.

В CNN такое поведение назвал серьезным нарушением стандартов канала, а потому 4 декабря журналисту сообщили об увольнении.

В своем Twitter Куомо написал, что случившееся – не то, как он хотел закончить свою работу на CNN. Также он отметил, что гордится командой Cuomo Prime Time и будет по ним скучать.