ГОРДОН
 
 
МИР

COVID-19 в мире заболело более 112 млн человек

Погибло от коронавирусной инфекции 2,485 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
США лидируют по количеству заболевших COVID-19
США лидируют по количеству заболевших COVID-19
Фото: EPA

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 112 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на утро 24 февраля.

COVID-19 в мире подтвердили у 112,093 млн человек. Умерло от этой болезни 2,485 млн, и почти 63,3 млн выздоровело.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

  • США (28,2 млн заболевших, 502,6 тыс. умерших);
  • Индия (11 млн заболевших, 156,4 тыс. умерших, 10,7 млн выздоровевших);
  • Бразилия (10,25 млн заболевших, 248,5 тыс. умерших, 9,2 млн выздоровевших);
  • Великобритания (около 4,15 млн заболевших, 121,5 тыс. умерших);
  • Россия (4,14 млн заболевших, 82,6 тыс. умерших, 3,7 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Украина, Индия, Великобритания, Бразилия, болезнь, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
Никитюк в белой майке показала лицо без макияжа
Никитюк в белой майке показала лицо без макияжа
Квиткова после недавнего отпуска на Мальдивах отправилась отдыхать в Египет
Квиткова после недавнего отпуска на Мальдивах отправилась отдыхать в Египет
  Танчинец рассказал, почему родители супруги были против их отношений
  Танчинец рассказал, почему родители супруги были против их отношений
"Боже, какие глаза у тебя голубые". Каминская показала тренировку с Дикусаром
"Боже, какие глаза у тебя голубые". Каминская показала тренировку с Дикусаром
Мика Ньютон рассказала, как познакомилась с мужем-американцем
Мика Ньютон рассказала, как познакомилась с мужем-американцем
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
  Соседов: Галкин очень талантлив. Но если тебе дан талант, ты обязан его дарить, а не брать миллиарды и строить замки
  Соседов: Галкин очень талантлив. Но если тебе дан талант, ты обязан его дарить, а не брать миллиарды и строить замки
  Макаревич с женой показал, как приготовить кляр для мясных и рыбных блюд. Видео
  Макаревич с женой показал, как приготовить кляр для мясных и рыбных блюд. Видео
"Ну зачем?", "Стыдно должно быть", "Пример для многих". Хименес-Браво смутил поклонников селфи в плавках
"Ну зачем?", "Стыдно должно быть", "Пример для многих". Хименес-Браво смутил поклонников селфи в плавках
Огневич рассказала, как часто ходит на свидания
Огневич рассказала, как часто ходит на свидания
Победительница "МастерШеф 2" Глинская: Когда меня полумертвую довели до родов и достали ребенка щипцами, уже ничего нельзя было сделать
Победительница "МастерШеф 2" Глинская: Когда меня полумертвую довели до родов и достали ребенка щипцами, уже ничего нельзя было сделать
Бывший муж Grosu впервые прокомментировал их развод
Бывший муж Grosu впервые прокомментировал их развод
  Тина Кароль прочитала стихотворение Леси Украинки. Видео
  Тина Кароль прочитала стихотворение Леси Украинки. Видео
Мейхер позировала за рулем своего авто
Мейхер позировала за рулем своего авто
Актер Андриенко: Пандемия для истории человечества – секунда
Актер Андриенко: Пандемия для истории человечества – секунда
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS