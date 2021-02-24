COVID-19 в мире заболело более 112 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 112 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на утро 24 февраля.
COVID-19 в мире подтвердили у 112,093 млн человек. Умерло от этой болезни 2,485 млн, и почти 63,3 млн выздоровело.
Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.