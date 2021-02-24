COVID-19 в мире заболело более 112 млн человек

Погибло от коронавирусной инфекции 2,485 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 112 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на утро 24 февраля.

COVID-19 в мире подтвердили у 112,093 млн человек. Умерло от этой болезни 2,485 млн, и почти 63,3 млн выздоровело.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (28,2 млн заболевших, 502,6 тыс. умерших);

Индия (11 млн заболевших, 156,4 тыс. умерших, 10,7 млн выздоровевших);

Бразилия (10,25 млн заболевших, 248,5 тыс. умерших, 9,2 млн выздоровевших);

Великобритания (около 4,15 млн заболевших, 121,5 тыс. умерших);

Россия (4,14 млн заболевших, 82,6 тыс. умерших, 3,7 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.