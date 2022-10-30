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Давка на праздновании Хэллоуина в Сеуле. Число жертв возросло до 151 человека

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Во время давки пострадало 82 человека
Во время давки пострадало 82 человека
Фото: EPA

Число погибших в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея) возросло до минимум 151 человека. Об этом 30 октября сообщило агентство Yonhap.

Еще 82 человека получили ранения. 19 из них получили серьезные травмы.

Среди погибших – 19 иностранцев, в том числе из Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.

По состоянию на начало воскресенья в связи с инцидентом было подано 355 сообщений о пропавших без вести.

В стране в связи с трагедией объявлен траур.

Ранее было известно о 120 погибших.

Агентство отметило, что эта давка стала самой массовой трагедией в Южной Корее после крушения парома "Севол" в 2014 году. Тогда погибло 304 человека, в основном старшеклассники.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Южная Корея, Сеул, давка, вечеринка, погибшие
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