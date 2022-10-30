Давка на праздновании Хэллоуина в Сеуле. Число жертв возросло до 151 человека

Во время давки пострадало 82 человека Фото: EPA

Еще 82 человека получили ранения. 19 из них получили серьезные травмы.

Среди погибших – 19 иностранцев, в том числе из Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.

По состоянию на начало воскресенья в связи с инцидентом было подано 355 сообщений о пропавших без вести.

В стране в связи с трагедией объявлен траур.

Ранее было известно о 120 погибших.

Агентство отметило, что эта давка стала самой массовой трагедией в Южной Корее после крушения парома "Севол" в 2014 году. Тогда погибло 304 человека, в основном старшеклассники.