Детсады и школы в Латвии перейдут на обучение только на латышском языке через несколько лет

Закон предусматривает осуществление постепенного перехода к преподаванию на латышском языке на дошкольном и начальном уровнях общего образования, чтобы содействовать успешному внедрению усовершенствованной учебной программы во всех учебных заведениях Латвии.

"Нынешний подход к языку обучения в образовательных программах нацменьшинств не в полной мере обеспечил качественное изучение национального языка на всех этапах обучения, считают авторы законопроекта в министерстве образования. Недостаточное знание национального языка может ограничить интеграцию в общество и помешать развитию успешной профессиональной карьеры", – говорится в сообщении.

Кроме того, поправки в закон предусматривают возможность изучения языка и истории культуры нацменьшинств на уровне начального образования в рамках образовательных программ по интересам. Финансирование такой программы будет осуществляться государством и местным самоуправлением.

Так, переход в школах нацменьшинств будет реализован за три года – каждый учебный год классы будут переходить на обучение только на латышском языке:

1-й, 4-й и 7 классы – с 1 сентября 2023 года;

2-й, 5-й и 8 классы – с 1 сентября 2024 года;

3-й, 6-й и 9 классы – с 1 сентября 2025 года.

Также с 1 сентября следующего года дошкольное образование будет вводиться только на государственном языке.

Законом усовершенствовано и положение о знании и использовании государственного языка руководителями учебных заведений и педагогическими работниками. Руководителем образовательного учреждения, пишет Delfi, сможет работать только человек, который понимает и использует государственный язык в установленном необходимом объеме для исполнения профессиональных и должностных обязанностей, что оговаривается нормативными актами.

Авторы законопроекта подсчитали, что переход на обучение на латышском языке коснется 17% педагогов и 24% учащихся из числа нацменьшинств в программах дошкольного и начального образования.