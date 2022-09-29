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Детсады и школы в Латвии перейдут на обучение только на латышском языке через несколько лет

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Закон предусматривает осуществление постепенного перехода к преподаванию на латышском языке
Закон предусматривает осуществление постепенного перехода к преподаванию на латышском языке
Фото: depositphotos.com

Сейм Латвии окончательно поддержал изменения в закон об образовании и закон об общем образовании, которые предусматривают постепенный переход к обучению только на государственном языке в дошкольном и начальном образовании в течение трех лет. Об этом сообщила 29 сентября пресс-служба Сейма.

Закон предусматривает осуществление постепенного перехода к преподаванию на латышском языке на дошкольном и начальном уровнях общего образования, чтобы содействовать успешному внедрению усовершенствованной учебной программы во всех учебных заведениях Латвии.

"Нынешний подход к языку обучения в образовательных программах нацменьшинств не в полной мере обеспечил качественное изучение национального языка на всех этапах обучения, считают авторы законопроекта в министерстве образования. Недостаточное знание национального языка может ограничить интеграцию в общество и помешать развитию успешной профессиональной карьеры", – говорится в сообщении.

Кроме того, поправки в закон предусматривают возможность изучения языка и истории культуры нацменьшинств на уровне начального образования в рамках образовательных программ по интересам. Финансирование такой программы будет осуществляться государством и местным самоуправлением.

Так, переход в школах нацменьшинств будет реализован за три года – каждый учебный год классы будут переходить на обучение только на латышском языке:

  • 1-й, 4-й и 7 классы – с 1 сентября 2023 года;
  • 2-й, 5-й и 8 классы – с 1 сентября 2024 года;
  • 3-й, 6-й и 9 классы – с 1 сентября 2025 года.

Также с 1 сентября следующего года дошкольное образование будет вводиться только на государственном языке.

Законом усовершенствовано и положение о знании и использовании государственного языка руководителями учебных заведений и педагогическими работниками. Руководителем образовательного учреждения, пишет Delfi, сможет работать только человек, который понимает и использует государственный язык в установленном необходимом объеме для исполнения профессиональных и должностных обязанностей, что оговаривается нормативными актами.

Авторы законопроекта подсчитали, что переход на обучение на латышском языке коснется 17% педагогов и 24% учащихся из числа нацменьшинств в программах дошкольного и начального образования.

Теги: Латвия, образование, учебный год, закон, законопроект, школьники, закон об образовании, язык, Сейм Латвии, школа
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