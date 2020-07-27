Диплом буквально списан. Специалисты подтвердили плагиат словацкого премьера

В Словакии диплом премьер-министра страны Игоря Матовича признали не соответствующим необходимым критериям из-за плагиата. Такое заключение дали словацкие специалисты после изучения текста дипломной работы.

Руководство Университета Коменского в Братиславе изучило дипломную работу своего бывшего студента, ныне премьер-министра Словакии Игоря Матовича, ранее обвиненного в плагиате. Специалисты факультета менеджмента пришли к выводу, что работа не соответствует необходимым критериям и не должна была допускаться к защите, пишет 27 июля словацкая Pravda.

Основная претензия к работе Матовича заключается в том, что кроме введения и заключения, весь ее текст буквально списан из книг двух экономистов.

Игорь Матович получил степень магистра в Университете имени Коменского в Братиславе в 1998 году. Его дипломная работа называлась "Налоговая система и ее влияние на хозяйствующие субъекты".

Журналисты словацкого издания Denník N проанализировали ее и пришли к выводу, что эта работа – практически полный плагиат.

Сам Матович заявил, что не помнит, как писал дипломную работу 22 года назад, но готов нести ответственность.