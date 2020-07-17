Словацкого премьера обвинили в плагиате. Он заявил, что готов уйти, но только после выполнения предвыборных обещаний

Издание Denník N проанализировало дипломную работу премьер-министра Словакии Игора Матовича и пришло к выводу, что она списана с двух публикаций экономистов. Матович заявил, что не помнит, как писал работу 22 года назад, но готов нести ответственность.

Премьер-министра Словакии Игора Матовича обвинили в плагиате, первым об этом 16 июля написало издание Denník N.

Матович получил степень магистра в Университете имени Коменского в Братиславе в 1998 году. Журналисты проанализировали его дипломную работу "Налоговая система и ее влияние на хозяйствующие субъекты" и пришли к выводу, что она списана с двух публикаций экономистов.

Премьер прокомментировал обвинения в Facebook. Он написал, что не помнит, кого цитировал в работе 22 года назад и насколько корректно ее оформил, но признал, что два последних курса университета в основном занимался своим бизнесом и часто пропускал занятия.

"Если это так, если я украл то, что мне не принадлежало, я де-факто вор в этом вопросе, что является печальным и, безусловно, не заслуживает похвалы", – написал Матович.

Он заявил, что готов потерять степень магистра и уйти в отставку, но только "когда сделает все, что обещал людям перед выборами".

Президент Словакии Зузана Чапутова написала в Facebook, что разочарована случившимся.

"Разочарована и опечалена, что ожидания общественности, в том числе мои собственные, по поводу высоких стандартов политической власти и политической ответственности, с которыми связывали приход к власти Игора Матовича, остаются неудовлетворенными", – отметила она.

Издание Denník N напомнило, что ранее с обвинениями в плагиате столкнулись бывший спикер словацкого парламента Андрей Данко и нынешний спикер Борис Коллар. Журналисты отметили, что Матович критиковал Данко и призывал его уйти в отставку, но был менее категоричен, когда фигурантом похожего скандала стал его соратник Коллар.

Матович был назначен министром в марте 2020 года. Его консервативная и популистская партия "Обычные люди" (OĽaNO) победила на выборах, которые состоялись в феврале, что позволило Матовичу возглавить правительство.