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ПОЛИТИКА

Словацкого премьера обвинили в плагиате. Он заявил, что готов уйти, но только после выполнения предвыборных обещаний

Издание Denník N проанализировало дипломную работу премьер-министра Словакии Игора Матовича и пришло к выводу, что она списана с двух публикаций экономистов. Матович заявил, что не помнит, как писал работу 22 года назад, но готов нести ответственность.

Матович стал фигурантом скандала спустя четыре месяца после назначения
Матович стал фигурантом скандала спустя четыре месяца после назначения
Фото: EPA

Премьер-министра Словакии Игора Матовича обвинили в плагиате, первым об этом 16 июля написало издание Denník N.

Матович получил степень магистра в Университете имени Коменского в Братиславе в 1998 году. Журналисты проанализировали его дипломную работу "Налоговая система и ее влияние на хозяйствующие субъекты" и пришли к выводу, что она списана с двух публикаций экономистов.

Премьер прокомментировал обвинения в Facebook. Он написал, что не помнит, кого цитировал в работе 22 года назад и насколько корректно ее оформил, но признал, что два последних курса университета в основном занимался своим бизнесом и часто пропускал занятия. 

"Если это так, если я украл то, что мне не принадлежало, я де-факто вор в этом вопросе, что является печальным и, безусловно, не заслуживает похвалы", – написал Матович.

Он заявил, что готов потерять степень магистра и уйти в отставку, но только "когда сделает все, что обещал людям перед выборами".  

https://www.facebook.com/igor.matovic.7/posts/10219938949996585

Президент Словакии Зузана Чапутова написала в Facebook, что разочарована случившимся.

"Разочарована и опечалена, что ожидания общественности, в том числе мои собственные, по поводу высоких стандартов политической власти и политической ответственности, с которыми связывали приход к власти Игора Матовича, остаются неудовлетворенными", – отметила она.  

https://www.facebook.com/zcaputova/posts/1474177672790212

Издание Denník N напомнило, что ранее с обвинениями в плагиате столкнулись бывший спикер словацкого парламента Андрей Данко и нынешний спикер Борис Коллар. Журналисты отметили, что Матович критиковал Данко и призывал его уйти в отставку, но был менее категоричен, когда фигурантом похожего скандала стал его соратник Коллар.

Матович был назначен министром в марте 2020 года. Его консервативная и популистская партия "Обычные люди" (OĽaNO) победила на выборах, которые состоялись в феврале, что позволило Матовичу возглавить правительство. 

Теги: образование, Словакия, плагиат, Игорь Матович, Андрей Данко, Борис Коллар
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