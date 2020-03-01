В Словакии состоялись парламентские выборы, президентский блок не преодолел проходной барьер

Коалиция партий "Прогрессивная Словакия" и "Вместе", созданная при поддержке президента Словакии Зузаны Чапутовой, не смогла преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В новый парламент попало шесть политсил.

Оппозиционная партия OľaNO одержала победу на выборах в Национальный совет (парламент) Словакии, которые прошли 29 февраля. Об этом сообщает сайт избирательной комиссии.

По результатам подсчета 100% бюллетеней у популистов из OľaNO 25,02% голосов.

На втором месте партия SMER-SD, имевшая больше всего мандатов в предыдущем составе парламента, – 18,29%.

Избирательный барьер преодолели также партия "Мы – семья" (8,24%), пророссийская политсила L'SNS (7,97%), либертарианская партия "Свобода и солидарность" (6,22%) и партия "За людей" экс-президента Андрея Киски (5,77%).

Коалиция партий "Прогрессивная Словакия" и "Вместе", созданная при поддержке нынешнего президента Словакии Зузаны Чапутовой, набрал 6,96%, однако осталась за пределами Национального совета: согласно словацким законам, избирательный барьер для партий равняется 5%, а для блоков – 7%.

В словацком парламенте – 150 депутатов, выборы проходят по пропорциональной системе.

Чапутова – первая женщина, которая стала президентом Словакии. Ее инаугурация состоялась 15 июня 2019 года.