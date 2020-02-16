Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Дочь экс-главы разведки США задержали по подозрению в убийстве

27-летнюю Софию Негропонте подозревают в убийстве своего знакомого Юсуфа Расмуссена.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Приемную дочь экс-главы разведки США Софию Негропонте подозревают в убийстве
Приемную дочь экс-главы разведки США Софию Негропонте подозревают в убийстве
Фото: mymcpnews.com

В США по подозрению в убийстве задержали 27-летнюю Софию Негропонте. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба полиции округа Монтгомери.

По данным телеканала FoxNews, она является приемной дочерью бывшего главы Национальной разведки США Джона Негропонте.

Согласно версии полиции, девушка во время бытовой ссоры ударила ножом своего знакомого, 24-летнего Юсуфа Расмуссена. Он скончался на месте.

Джон Негропонте был послом в Гондурасе, Мексике, на Филиппинах и в Ираке. Он служил заместителем советника по национальной безопасности при президенте США Рональде Рейгане.

В 2005 году Негропонте стал первым в истории директором Национальной разведки и занимал эту должность до 2007 года.

Теги: США, убийство, Джон Негропонте, София Негропонте
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS