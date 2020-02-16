В Ираке ракетами обстреляли посольство США – СМИ

На территорию посольства США, находящуюся в "зеленой зоне", попало несколько ракет, сообщает Al Arabiya.

Утром 16 февраля посольство Соединенных Штатов в Багдаде (Ирак) подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщает арабоязычный телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что ракеты упали возле территории посольства США, которое расположено в "зеленой зоне" Багдада. Пока нет информации о том, есть ли в результате атаки жертвы или пострадавшие.

Кроме того, представитель американской коалиции по борьбе с боевиками полковник Майлс Каггинс в Twitter сообщил, что на их базу в Багдаде также упало несколько ракет небольших размеров. В результате обстрела никто не погиб.

The Coalition confirms small rockets impacted the Iraqi base hosting @CJTFOIR troops in the International Zone, Feb. 16 at 3:24 a.m. (Iraq Time). No casualties. Investigation ongoing. Follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) February 16, 2020

Эти обстрелы происходят на фоне напряженности в отношениях между США и проиранскими группировками в Ираке, особенно после того, как 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке погиб командир элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майор Касем Сулеймани.