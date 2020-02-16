Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Ираке ракетами обстреляли посольство США – СМИ

На территорию посольства США, находящуюся в "зеленой зоне", попало несколько ракет, сообщает Al Arabiya.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На территорию посольства США в Ираке попало несколько ракет
На территорию посольства США в Ираке попало несколько ракет
Фото: EPA

Утром 16 февраля посольство Соединенных Штатов в Багдаде (Ирак) подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщает арабоязычный телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что ракеты упали возле территории посольства США, которое расположено в "зеленой зоне" Багдада. Пока нет информации о том, есть ли в результате атаки жертвы или пострадавшие.

Кроме того, представитель американской коалиции по борьбе с боевиками полковник Майлс Каггинс в Twitter сообщил, что на их базу в Багдаде также упало несколько ракет небольших размеров. В результате обстрела никто не погиб.

Эти обстрелы происходят на фоне напряженности в отношениях между США и проиранскими группировками в Ираке, особенно после того, как 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке погиб командир элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майор Касем Сулеймани.

"Зеленая зона" Багдада, где располагается посольство США, неоднократно подвергалась ракетным обстрелам. В частности, 4 января СМИ сообщали о падении в этом районе как минимум одной ракеты. 5 января по "зеленой зоне" было выпущено три ракеты, одна из которых, по данным источников Al Arabiya, попала в жилой дом напротив посольства США, по данным телеканала, пострадали мирные жители. Еще один обстрел произошел 26 января.

Теги: США, Иран, Ирак, обстрелы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS