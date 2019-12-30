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"Дочка" Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за новогодней забастовки бортпроводников

Авиакомпания Eurowings – "дочка" Lufthansa – делает все, чтобы предложить пассажирам нормальное расписание рейсов в новогодние дни, заявили в компании.

Забастовка затронула в основном рейсы внутри Германии
Забастовка затронула в основном рейсы внутри Германии
Фото: ЕРА

Немецкий бюджетный авиаперевозчик Eurowings (дочерняя компания авиаконцерна Lufthansa) сообщил 27 декабря на своем сайте об отмене более 170 рейсов, которые должны были состояться с 30 декабря по 1 января.

Причиной отмены рейсов стала новогодняя забастовка бортпроводников лоукостера Germanwings (также "дочка" Lufthansa), организованная немецким профсоюзом Ufo.

Забастовка затронула в основном рейсы внутри Германии, пишет "Німецька хвиля".

"Этот удар для нас необоснован и непонятен. Мы делаем все, чтобы предложить нашим пассажирам нормальное расписание рейсов между Рождеством и Новым годом", – сказано в сообщении.

Профсоюз бортпроводников Ufo решил прибегнуть к забастовке из-за спора с руководством Germanwings. Компания отклонила просьбу ряда сотрудников о работе на неполную ставку.

Теги: Германия, забастовка, Lufthansa, авиарейсы, авиаперевозки
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