Два человека умерли и двое пострадали от удара молнии у Белого дома

Погибла семейная пара – Джеймс и Донна Мюллер, которые, по данным агентства, приехали в столицу из штата Висконсин на 56-ю годовщину свадьбы.
В сообщении говорится, что они получили травмы, несовместимые с жизнью, в парке Лафайет, непосредственно за территорией Белого дома.
Двое других, мужчина и женщина, находятся в критическом состоянии, их имена не разглашаются.
"Мы опечалены трагической гибелью людей после удара молнии в парке Лафайет. Наши сердца с семьями, которые потеряли близких, и мы молимся за тех, кто все еще борется за свою жизнь", – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам официальных лиц, сотрудники секретной службы стали свидетелями удара молнии и приняли участие в оказании первой помощи.
Apparent lightning strike Lafayette Park NW. #DCsBravest on scene in the process of treating and transporting 4 patients, all in critical condition. pic.twitter.com/1jyCh44Q2n— DC Fire and EMS (@dcfireems) August 4, 2022