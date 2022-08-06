Два человека умерли и двое пострадали от удара молнии у Белого дома

Погибла семейная пара – Джеймс и Донна Мюллер, которые, по данным агентства, приехали в столицу из штата Висконсин на 56-ю годовщину свадьбы.

В сообщении говорится, что они получили травмы, несовместимые с жизнью, в парке Лафайет, непосредственно за территорией Белого дома.

Двое других, мужчина и женщина, находятся в критическом состоянии, их имена не разглашаются.

"Мы опечалены трагической гибелью людей после удара молнии в парке Лафайет. Наши сердца с семьями, которые потеряли близких, и мы молимся за тех, кто все еще борется за свою жизнь", – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам официальных лиц, сотрудники секретной службы стали свидетелями удара молнии и приняли участие в оказании первой помощи.