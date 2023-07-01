ЕС согласовал политику отношений с Китаем и призывает КНР давить на РФ

В документе говорится, что ЕС подтверждает свой многогранный политический подход к Китаю, где Пекин одновременно является "партнером, конкурентом и системным соперником".

"Несмотря на разные политические и экономические системы, Европейский союз и Китай имеют общую заинтересованность в развитии конструктивных и стабильных отношений, базирующихся на уважении международного порядка, основанного на правилах, сбалансированном взаимодействии и взаимности", – говорится в сообщении.

Союз подтвердил, что Китай продолжает оставаться его важным торгово-экономическим партнером. В то же время ЕС хочет снизить экономическую зависимость от КНР и будет проводить диверсификацию там, где это возможно.

Также ЕС призывает Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну и "немедленно, полностью и безоговорочно" вывела войска из Украины, говорится в документе Еврокомиссии.

"Уменьшение рисков, но не обособление. Я приветствую одобрение этого нового подхода к Китаю главами государств и правительств ЕС", – прокомментировала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

De-risking, but not decoupling.



This is the message on China from this European Council.



I welcome the endorsement by EU Heads of State and Government for this new approach to China.#EUCO — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 30, 2023