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ЕС согласовал политику отношений с Китаем и призывает КНР давить на РФ

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Фон дер Ляйен: Приветствую одобрение нового подхода к Китаю
Фон дер Ляйен: Приветствую одобрение нового подхода к Китаю 
Фото: EPA (архив)

Лидеры стран – членов ЕС согласовали политику "снижения рисков" в отношениях с Китаем. Решение было принято на саммите в Брюсселе (Бельгия), пишет пресс-служба Еврокомиссии 30 июня.

В документе говорится, что ЕС подтверждает свой многогранный политический подход к Китаю, где Пекин одновременно является "партнером, конкурентом и системным соперником".

"Несмотря на разные политические и экономические системы, Европейский союз и Китай имеют общую заинтересованность в развитии конструктивных и стабильных отношений, базирующихся на уважении международного порядка, основанного на правилах, сбалансированном взаимодействии и взаимности", – говорится в сообщении. 

Союз подтвердил, что Китай продолжает оставаться его важным торгово-экономическим партнером. В то же время ЕС хочет снизить экономическую зависимость от КНР и будет проводить диверсификацию там, где это возможно. 

Также ЕС призывает Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну и "немедленно, полностью и безоговорочно" вывела войска из Украины, говорится в документе Еврокомиссии.

"Уменьшение рисков, но не обособление. Я приветствую одобрение этого нового подхода к Китаю главами государств и правительств ЕС", – прокомментировала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Контекст:

Сотрудничество с Европейским союзом является одним из приоритетов политики Китая, заявлял председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонних переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и фон дер Ляйен в апреле. Си Цзиньпин отмечал, что Китай всегда считал ЕС "стратегической силой" в международной структуре, а развитие отношений между КНР и ЕС – приоритетом внешней политики Китая. По словам лидера КНР, Китай хочет поддерживать тесные связи с союзом. В свою очередь фон дер Ляйен заявляла, что отношения между Китаем и ЕС становятся все более "несбалансированными". 

По данным Евростата, в 2022 году Китай был третьим по величине партнером ЕС по экспорту товаров (9%) и крупнейшим партнером ЕС по импорту товаров (20,8%).

Теги: Россия, Украина, Китай, Еврокомиссия, Брюссель, агрессия, КНР, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
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