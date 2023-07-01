ЕС согласовал политику отношений с Китаем и призывает КНР давить на РФ

В документе говорится, что ЕС подтверждает свой многогранный политический подход к Китаю, где Пекин одновременно является "партнером, конкурентом и системным соперником".
"Несмотря на разные политические и экономические системы, Европейский союз и Китай имеют общую заинтересованность в развитии конструктивных и стабильных отношений, базирующихся на уважении международного порядка, основанного на правилах, сбалансированном взаимодействии и взаимности", – говорится в сообщении.
Союз подтвердил, что Китай продолжает оставаться его важным торгово-экономическим партнером. В то же время ЕС хочет снизить экономическую зависимость от КНР и будет проводить диверсификацию там, где это возможно.
Также ЕС призывает Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну и "немедленно, полностью и безоговорочно" вывела войска из Украины, говорится в документе Еврокомиссии.
"Уменьшение рисков, но не обособление. Я приветствую одобрение этого нового подхода к Китаю главами государств и правительств ЕС", – прокомментировала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
De-risking, but not decoupling.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 30, 2023
This is the message on China from this European Council.
I welcome the endorsement by EU Heads of State and Government for this new approach to China.#EUCO
Сотрудничество с Европейским союзом является одним из приоритетов политики Китая, заявлял председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонних переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и фон дер Ляйен в апреле. Си Цзиньпин отмечал, что Китай всегда считал ЕС "стратегической силой" в международной структуре, а развитие отношений между КНР и ЕС – приоритетом внешней политики Китая. По словам лидера КНР, Китай хочет поддерживать тесные связи с союзом. В свою очередь фон дер Ляйен заявляла, что отношения между Китаем и ЕС становятся все более "несбалансированными".
По данным Евростата, в 2022 году Китай был третьим по величине партнером ЕС по экспорту товаров (9%) и крупнейшим партнером ЕС по импорту товаров (20,8%).