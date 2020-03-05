ЕСПЧ отклонил жалобу экс-президента УЕФА Платини

Европейский суд по правам человека подчеркнул, что экс-президента УЕФА Мишель Платини, отстраненный от футбольной деятельности по обвинению в коррупции, не исчерпал возможности для защиты своих прав на национальном уровне.

Европейский суд по правам человека отказался принимать к рассмотрению жалобу бывшего президента УЕФА Мишеля Платини на решение комитета ФИФА по этике о его отстранении от футбольной деятельности. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека, опубликованном (.pdf) на сайте суда 5 марта.

ЕСПЧ решил, что жалоба экс-президента УЕФА является “неприемлемой и явно необоснованной”, а потому не может быть рассмотрена. Суд также указал, что Платини не исчерпал возможности для защиты своих прав на национальном уровне.

В конце декабря 2015 года комитет ФИФА по этике отстранил Мишеля Платини и экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера от футбольной деятельности на восемь лет по обвинению в коррупции.

Швейцарская Генпрокуратура подозревала Блаттера в подкупе Платини. Сам Платини называл перевод в размере $2,05 млн, полученный от ФИФА, оплатой за работу, которую он выполнял для Международной федерации футбола.

Апелляционный комитет ФИФА в феврале 2016 года сократил срок дисквалификации на два года, приняв во внимание многолетнюю деятельность Блаттера и Платини на благо футбола, а в мае 2016 года срок дисквалификации был сокращен до четырех лет. В мае 2018-го швейцарская прокуратура сняла с Платини обвинения в коррупции, из-за которых он был отстранен от должности.