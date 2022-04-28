ГОРДОН
 
 
МИР

Еврокомиссия предложила упростить легальную миграцию в ЕС. В приоритете – украинцы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Еврокомиссия предлагает создать инструмент подбора кадров, который облегчит доступ к рынку труда для беженцев из Украины
Еврокомиссия предлагает создать инструмент подбора кадров, который облегчит доступ к рынку труда для беженцев из Украины
Фото: depositphotos.com

Еврокомиссия 27 апреля внесла предложение упростить легальную миграцию в ЕС. В пакет входит и пилотный проект для украинцев, спасающихся в странах Евросоюза от российского вторжения. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Предложенный проект предусматривает:

  • упрощенную процедуру оформления единого разрешения на совместную работу и проживание. Это позволит заявителям подавать заявки как из стран, не входящих в ЕС, так и из государств-членов ЕС, а также усилит гарантии равного обращения и защиты от трудовой эксплуатации;
  • пересмотр Директивы о долгосрочных резидентах. Этот процесс облегчит получение статуса долгосрочного резидента ЕС за счет упрощения условий приема, например, разрешив суммировать периоды проживания в разных государствах-членах ЕС. Кроме того, пересмотр расширит права постоянных жителей и членов их семей, в том числе улучшит воссоединение семей и облегчит мобильность внутри ЕС.

Также Еврокомиссия предлагает создать первую общеевропейскую платформу и инструмент подбора кадров – Европейский пул талантов. Эта инициатива в первую очередь должна облегчить доступ к рынку труда для беженцев из Украины, ее планируют запустить к лету 2022 года.

Комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон отметила, что ежегодно от 2 до 3 млн граждан из стран, не входящих в ЕС, прибывают в Евросоюз на законных основаниях. 125–200 тыс. прибывают незаконно.

"Легальная миграция необходима для восстановления нашей экономики, перехода к цифровым и зеленым технологиям, а также для создания безопасных каналов в Европу при одновременном сокращении нелегальной миграции. С сегодняшним пакетом мы упрощаем процесс подачи заявления на проживание и работу в ЕС и улучшаем права резидентов и членов их семей", – подчеркнула она.

Контекст:

Как сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 28 апреля Украину из-за российского полномасштабного вторжения покинули более 5,4 млн человек. Почти 3 млн из них выехали в Польшу.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, миграция, Европейская комиссия, переселенцы, Европейский союз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина
Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина
Российский "Первый канал" намерен заменить Галкина в шоу, которое он вел. Названы кандидаты
Российский "Первый канал" намерен заменить Галкина в шоу, которое он вел. Названы кандидаты
"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж
"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж
"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить
"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить
  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что
  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что
"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой
"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу
"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу
Сын Повалий обнародовал песню, которую написал после начала войны на Донбассе
Сын Повалий обнародовал песню, которую написал после начала войны на Донбассе
"Застройщица вы наша". Полякова назвала обвинения Билозир в плагиате дуростью и напомнила певице о ее судах из-за незаконного строительства в Киеве
"Застройщица вы наша". Полякова назвала обвинения Билозир в плагиате дуростью и напомнила певице о ее судах из-за незаконного строительства в Киеве
Коля Серга в стихотворении о Херсоне рассказал о судьбе "российской грязи"
Коля Серга в стихотворении о Херсоне рассказал о судьбе "российской грязи"
  Шуров: Из 500 моих знакомых россиян мне написали шесть человек. Первой была Земфира. Она сожгла мосты со своей страной
  Шуров: Из 500 моих знакомых россиян мне написали шесть человек. Первой была Земфира. Она сожгла мосты со своей страной
Кацурин: Россия это сифилис, который пытается выдавать себя за веснушки
Кацурин: Россия – это сифилис, который пытается выдавать себя за веснушки
  "Двоякое чувство было. Я просто это принял". Позитив сообщил о смерти отца, который не общался с ним последние 15 лет
  "Двоякое чувство было. Я просто это принял". Позитив сообщил о смерти отца, который не общался с ним последние 15 лет
"Что за дикость". Осадчая публично пристыдила Билозир за угрозы судом Поляковой и Матвиенко
"Что за дикость". Осадчая публично пристыдила Билозир за угрозы судом Поляковой и Матвиенко
"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге
"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (718080)
2
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (248154)
3
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (50543)
4
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (47570)
5
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (36533)
6
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (25516)
7
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (24511)
8
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (21913)
 
 
 
 