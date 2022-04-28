Еврокомиссия предложила упростить легальную миграцию в ЕС. В приоритете – украинцы

Предложенный проект предусматривает:
Также Еврокомиссия предлагает создать первую общеевропейскую платформу и инструмент подбора кадров – Европейский пул талантов. Эта инициатива в первую очередь должна облегчить доступ к рынку труда для беженцев из Украины, ее планируют запустить к лету 2022 года.
Комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон отметила, что ежегодно от 2 до 3 млн граждан из стран, не входящих в ЕС, прибывают в Евросоюз на законных основаниях. 125–200 тыс. прибывают незаконно.
"Легальная миграция необходима для восстановления нашей экономики, перехода к цифровым и зеленым технологиям, а также для создания безопасных каналов в Европу при одновременном сокращении нелегальной миграции. С сегодняшним пакетом мы упрощаем процесс подачи заявления на проживание и работу в ЕС и улучшаем права резидентов и членов их семей", – подчеркнула она.
Как сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 28 апреля Украину из-за российского полномасштабного вторжения покинули более 5,4 млн человек. Почти 3 млн из них выехали в Польшу.