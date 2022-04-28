Еврокомиссия предложила упростить легальную миграцию в ЕС. В приоритете – украинцы

Еврокомиссия предлагает создать инструмент подбора кадров, который облегчит доступ к рынку труда для беженцев из Украины Фото: depositphotos.com

Предложенный проект предусматривает:

упрощенную процедуру оформления единого разрешения на совместную работу и проживание. Это позволит заявителям подавать заявки как из стран, не входящих в ЕС, так и из государств-членов ЕС, а также усилит гарантии равного обращения и защиты от трудовой эксплуатации;

пересмотр Директивы о долгосрочных резидентах. Этот процесс облегчит получение статуса долгосрочного резидента ЕС за счет упрощения условий приема, например, разрешив суммировать периоды проживания в разных государствах-членах ЕС. Кроме того, пересмотр расширит права постоянных жителей и членов их семей, в том числе улучшит воссоединение семей и облегчит мобильность внутри ЕС.

Также Еврокомиссия предлагает создать первую общеевропейскую платформу и инструмент подбора кадров – Европейский пул талантов. Эта инициатива в первую очередь должна облегчить доступ к рынку труда для беженцев из Украины, ее планируют запустить к лету 2022 года.

Комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон отметила, что ежегодно от 2 до 3 млн граждан из стран, не входящих в ЕС, прибывают в Евросоюз на законных основаниях. 125–200 тыс. прибывают незаконно.

"Легальная миграция необходима для восстановления нашей экономики, перехода к цифровым и зеленым технологиям, а также для создания безопасных каналов в Европу при одновременном сокращении нелегальной миграции. С сегодняшним пакетом мы упрощаем процесс подачи заявления на проживание и работу в ЕС и улучшаем права резидентов и членов их семей", – подчеркнула она.