Эйфелева башня разрушается, ей нужен срочный ремонт – СМИ

В распоряжение журналистов попали несколько отчетов о ненадлежащем техническом обслуживании башни с 2010 года. В них говорится о нарушениях и описывается степень ущерба достопримечательности.
"Мы видели, как горел Нотр-Дам. Увидим ли мы падение Эйфелевой башни?" – задаются вопросом авторы статьи.
В 2018 году начались работы по подготовке башни к Олимпийским играм 2024. Мэрия выделила около €60 млн на то, чтобы очистить нижнюю треть конструкции и нанести на нее два слоя новой краски. Впоследствии работы пришлось отложить из-за коронавируса, а позже – из-за обнаруженного в старой краске свинца.
"В самых поврежденных местах краску нанесли на предыдущие слои, которые уже отслаиваются. Это ересь! Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него бы случился сердечный приступ", – цитирует Marianne профильного специалиста, "обезумевшего", как пишет издание, от нынешней ситуации.
В компании Sete, в собственности которой находится символ Парижа, сообщили Marianne, что не планируют закрывать ее на длительное время для ремонта, поскольку "это приведет к потере дохода". Как отметили в Sete, Эйфелева башня является четвертым по популярности местом Парижа после Диснейленда, Лувра и Версаля.
По официальным данным, башня принимает около 7 млн посетителей в год. Она не работала больше года во время эпидемии коронавируса. Это стало самым продолжительным закрытием достопримечательности после Второй мировой войны.