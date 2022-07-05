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Эйфелева башня разрушается, ей нужен срочный ремонт – СМИ

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Мэрия Парижа выделила около &euro;60 млн на то, чтобы снова покрасить башню
Мэрия Парижа выделила около €60 млн на то, чтобы снова покрасить башню
Фото: Paris Explore / Twitter

Коррозийные процессы разрушают металл, из которого сделана Эйфелева башня в Париже (Франция). Без немедленного ремонта знаменитый символ Франции может обрушиться, пишет издание Marianne со ссылкой на конфиденциальные документы.

В распоряжение журналистов попали несколько отчетов о ненадлежащем техническом обслуживании башни с 2010 года. В них говорится о нарушениях и описывается степень ущерба достопримечательности. 

"Мы видели, как горел Нотр-Дам. Увидим ли мы падение Эйфелевой башни?" – задаются вопросом авторы статьи.

В 2018 году начались работы по подготовке башни к Олимпийским играм 2024. Мэрия выделила около 60 млн на то, чтобы очистить нижнюю треть конструкции и нанести на нее два слоя новой краски. Впоследствии работы пришлось отложить из-за коронавируса, а позже – из-за обнаруженного в старой краске свинца.

"В самых поврежденных местах краску нанесли на предыдущие слои, которые уже отслаиваются. Это ересь! Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него бы случился сердечный приступ", – цитирует Marianne профильного специалиста, "обезумевшего", как пишет издание, от нынешней ситуации.

В компании Sete, в собственности которой находится символ Парижа, сообщили Marianne, что не планируют закрывать ее на длительное время для ремонта, поскольку "это приведет к потере дохода". Как отметили в Sete, Эйфелева башня является четвертым по популярности местом Парижа после Диснейленда, Лувра и Версаля.

Контекст:

По официальным данным, башня принимает около 7 млн посетителей в год. Она не работала больше года во время эпидемии коронавируса. Это стало самым продолжительным закрытием достопримечательности после Второй мировой войны.

Теги: Франция, Париж, Эйфелева башня, отчет, разрушения
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