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Эйфелева башня откроется для посетителей с 16 декабря. Она не работала с осени

Эйфелева башня была закрыта для посещений в октябре – после введения жесткого карантина во Франции из-за эпидемии COVID-19.

Эйфелева башня откроется для посетителей к Рождеству и новогодним праздникам
Эйфелева башня откроется для посетителей к Рождеству и новогодним праздникам
Фото: EPA

Одна из главных достопримечательностей Парижа Эйфелева башня возобновит работу с 16 декабря и будет открыта для посетителей как минимум на период рождественских праздников и Нового года. Об этом сообщает официальный сайт архитектурной памятки.   

В условиях пандемии для посетителей будет действовать строгий медицинский протокол: обязательное ношение маски, соблюдение дистанции и дезинфекция рук. Кроме этого будет ограничено количество посетителей в лифтах и на каждом этаже.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 подтвердили почти у 64 млн человек, 1,48 млн заболевших умерли, 41,15 млн пациентов выздоровели. 

За все время пандемии коронавирусом во Франции заразилось более 2,27 млн человек.

Национальный карантин во Франции был введен с 30 октября. В частности, были закрыты развлекательные и культурные учреждения, гражданам было запрещено выходить из дома без уважительной причины.

Ослабление карантинных ограничений началось 28 ноября. Второй этап ослаблений, который среди прочего предусматривает открытие кинотеатров, театров и музеев, начнется 15 декабря.

Теги: Рождество, Франция, памятник, Париж, карантин, Эйфелева башня, архитектура, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, маски
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