В Париже вновь открыли Эйфелеву башню. Из-за пандемии она три месяца была закрыта для посетителей

Эйфелева башня будет открыта с 10.00 до 21.00, но с некоторыми ограничениями. С 1 июля часы посещения увеличат.

С 25 июня в Париже возобновляет работу Эйфелева башня. Об этом говорится на сайте французской достопримечательности.

Онлайн-касса для бронирования билетов в башню заработала еще 18 июня. Как отметили в пресс-службе, башня будет открыта с 10.00 до 21.00, но попасть на второй этаж можно только по лестнице. Лифты вновь откроются с 1 июля и с этой же даты часы посещения будут увеличиваться.

Также отмечается, что при посещении башни необходимо соблюдать меры безопасности – в частности, все посетители старше 11 лет обязаны носить маску (ее необходимо приобрести самому, она не входит в стоимость билета).

Кроме того, на площадки на первом и втором этажах, а также в лифты планируется пускать ограниченное количество людей. Также в администрации отметили, что в здании будет проводиться ежедневная уборка и дезинфекция. В башне будут следить за потоком посетителей во время подъема на второй этаж – наверх их будут пропускать по восточной лестнице, а вниз – по западной, чтобы они не пересекались друг с другом.

Эйфелеву башню закрыли для посетителей 13 марта из-за пандемии COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во Франции коронавирусную инфекцию подтвердили почти у 198 тыс. человек, 29,7 тыс. из них умерли. Общее количество инфицированных в мире превысило 9,4 млн, из них более 4,75 млн вылечились, а более 482,8 тыс. умерли.