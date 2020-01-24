Эйфелеву башню закрыли для посетителей из-за забастовки в Париже

С конца 2019 года в Париже протестуют против пенсионной реформы, проект которой был представлен премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом 11 декабря.

В Париже третий раз за два месяца закрыли Эйфелеву башню из-за забастовки против пенсионной реформы Фото: EPA

Эйфелева башня закрыта для посетителей в пятницу, 24 января, из-за забастовки против пенсионной реформы. Об этом сегодня сообщили в официальном аккаунте Эйфелевой башни в Twitter.

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта. Доступ к моей эспланаде остается открытым и бесплатным", – говорится в сообщении.

En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/CIsY2RPezy — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) January 24, 2020

11 декабря 2019 года премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил пенсионную реформу, после чего в стране начались протесты. В частности, она предполагает, что пенсионный возраст французов с 2027 года будет повышен с 62 до 64 лет, а минимальная пенсия составит €1000. Дата ее введения еще не определена.

С момента начала протестов Эйфелеву башню закрывают уже третий раз.

17 января десятки протестующих против пенсионной реформы попытались попасть в театр Bouffes du Nord, где находился президент Франции Эммануэль Макрон с женой.