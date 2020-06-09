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Стало известно, когда откроют для посетителей Эйфелевую башню в Париже

Эйфелевая башня была закрыта в течении трех месяцев из-за карантина, введенного на фоне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Это наиболее длительное закрытие со времен Второй мировой войны, сообщили на сайте башни.

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Билеты для посещения Эйфелевой башни в Париже рекомендуют покупать заранее через интернет
Билеты для посещения Эйфелевой башни в Париже рекомендуют покупать заранее через интернет
Фото: toureiffel.paris

Эйфелевая башня в Париже (Франция) вновь откроется 25 июня. Об этом 9 июня сообщается на официальной странице башни в Twitter.

На официальном сайте башни сообщили, что архитектурное сооружение было закрыто в течении трех месяцев из-за карантина, введенного на фоне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, что является наиболее длительным закрытием с времен Второй мировой войны.

Для безопасности посетителей и сотрудников будет ввели требование обязательного ношения масок для всех туристов старше 11 лет.

В первое время на башню можно будет подняться только по лестнице до второго этажа. Чтобы избежать пересечения посетителей, подъем на башню будет осуществляться по восточной лестнице, а спуститься можно будет по западной. Лифты, доставляющие посетителей до второго этажа, заработают позднее, когда это позволит эпидемическая ситуация. Самый высокий уровень башни пока будет оставаться закрытым.

Билеты для посещения рекомендуют покупать заранее через интернет, чтобы избежать очередей. О начале продаж будет объявлено в ближайшие дни, сообщили на сайте башни.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 9 июня, во Франции с начала эпидемии инфицировано более 191,5 тыс. человек, свыше 29 тыс. умерли.

Теги: Франция, эпидемия, Париж, карантин, Эйфелева башня, коронавирус, маски
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