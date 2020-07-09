"Еженедельный отдых не может проходить в кабине грузовика". Европейский парламент поддержал реформу автоперевозок

В Европейском союзе утвердили пакет законов, которые направлены на улучшение условий труда водителей грузовых автомобилей и борьбу с уклонением транспортными компаниями от уплаты налогов.

Новые правила направлены на борьбу с разными схемами уклонения от налогов транспортными компаниями, которые регистрируются в странах с наиболее выгодным налоговым законодательством Фото: depositphotos.com

Европейский парламент поддержал пакет реформ в сфере грузовых перевозок. Новые правила помогут обеспечить лучшие условия отдыха и позволят дальнобойщикам проводить больше времени дома, об этом сообщила пресс-служба Европейского парламента 9 июля.

"Компании должны будут составить свое расписание, чтобы водители международных грузовых перевозок могли возвращаться домой через регулярные промежутки времени (каждые три или четыре недели в зависимости от графика работы). Обязательный регулярный еженедельный отдых не может проходить в кабине грузовика", – сказано в сообщении.

Новые правила направлены на борьбу с разными схемами уклонения от налогов транспортными компаниями, которые регистрируются в странах ЕС с наиболее выгодным налоговым законодательством.

После вступления в силу нового законодательства компания должна будет подтверждать наличие значительного объема перевозок именно в этом государстве.

"Новые правила также потребуют, чтобы грузовые автомобили возвращались в операционный центр компании каждые восемь недель", – отметили в Европарламенте.

Правила вступят в силу после их публикации в официальном журнале ЕС в ближайшие недели. Нормы о новых условиях труда и отдыха водителей начнут применяться через 20 дней после публикации акта, подчеркнули в пресс-службе.