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Филиппины заявили, что против их корабля военные Китая использовали лазер

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Представитель PCG говорит, что китайская береговая охрана впервые применила лазер
Представитель PCG говорит, что китайская береговая охрана впервые применила лазер
Фото: ЕРА (архив)

13 февраля береговая охрана Филиппин (PCG) заявила, что 6 февраля в Филиппинском море китайский корабль применил против филиппинского корабля военный лазер.

"Судно береговой охраны Китая с носовым номером 5205 направило военный лазерный луч на судно филиппинской береговой охраны BRP Malapascua (MRRV-4403), поддерживающего ротацию и пополнение запасов миссии ВМС Филиппин на отмели Аюнгин в западной части Филиппинского моря", – говорится в сообщении.

По данным береговой охраны Филиппин, китайский корабль оказался прямо по курсу филиппинского и с расстояния около 7,5 км "дважды посветил зеленым лазерным лучом в направлении BRP Malapascua, в результате чего его экипаж на мостике временно ослеп".

"Китайское судно также совершило опасные маневры, приблизившись примерно на 150 ярдов (137 метров. – "ГОРДОН") к правому борту судна. [...] Преднамеренное блокирование кораблей филиппинского правительства для доставки продовольствия и припасов нашим военнослужащим [...] является вопиющим пренебрежением и явным нарушением суверенных прав Филиппин в этой части Западно-Филиппинского моря", – заявили в PCG.

Ведомство отмечает, что в августе 2022 года китайская береговая охрана также мешала пополнять запасы миссии Филиппин на отмели Аюнгин.

Представитель береговой охраны Филиппин Арманд Балило сообщил Associated Press, что в спорных водах, где произошел инцидент, китайская береговая охрана и раньше пыталась заблокировать суда береговой охраны Филиппин, но на этот раз впервые был применен лазер и причинены физические страдания филиппинскому персоналу.

Контекст:

Китай считает своими почти все острова в Южно-Китайском море, несмотря на претензии Вьетнама, Филиппин, Тайваня, Малайзии и Брунея.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Китай, Филиппины, военные, корабль, лазер, блокирование, Южно-Китайское море, корабли, экипаж, море
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