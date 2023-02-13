Филиппины заявили, что против их корабля военные Китая использовали лазер

"Судно береговой охраны Китая с носовым номером 5205 направило военный лазерный луч на судно филиппинской береговой охраны BRP Malapascua (MRRV-4403), поддерживающего ротацию и пополнение запасов миссии ВМС Филиппин на отмели Аюнгин в западной части Филиппинского моря", – говорится в сообщении.

По данным береговой охраны Филиппин, китайский корабль оказался прямо по курсу филиппинского и с расстояния около 7,5 км "дважды посветил зеленым лазерным лучом в направлении BRP Malapascua, в результате чего его экипаж на мостике временно ослеп".

"Китайское судно также совершило опасные маневры, приблизившись примерно на 150 ярдов (137 метров. – "ГОРДОН") к правому борту судна. [...] Преднамеренное блокирование кораблей филиппинского правительства для доставки продовольствия и припасов нашим военнослужащим [...] является вопиющим пренебрежением и явным нарушением суверенных прав Филиппин в этой части Западно-Филиппинского моря", – заявили в PCG.

Ведомство отмечает, что в августе 2022 года китайская береговая охрана также мешала пополнять запасы миссии Филиппин на отмели Аюнгин.

Представитель береговой охраны Филиппин Арманд Балило сообщил Associated Press, что в спорных водах, где произошел инцидент, китайская береговая охрана и раньше пыталась заблокировать суда береговой охраны Филиппин, но на этот раз впервые был применен лазер и причинены физические страдания филиппинскому персоналу.