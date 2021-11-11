Француз установил новый мировой рекорд по балансированию на воздушном шаре

Спортсмен побил собственный рекорд, установленный в феврале 2020 года, когда он стоял на воздушном шаре на высоте 1217 м над уровнем моря.
Для балансировки на шаре установили деревянную доску, на которой Оврард разместился перед взлетом, сообщает La Nouvelle République.
Новый рекорд был установлен в рамках благотворительного марафона, деньги от которого потратят на медицинские исследования.
Petite dédicace à toute l’équipe de @BRUNOFUNRADIO ! Barre des 3637 m franchie, debout sur le Ballon du Téléthon * Bah Karina, t’étais où ?! * #worldrecord #montgolfière @Telethon_France pic.twitter.com/ZjKxWV5mv9— Rémi Ouvrard (@ouvrard_remi) November 10, 2021
Воздушный шар – летательный аппарат, в котором для полета используется газ легче воздуха. Состоит из заполненной газом оболочки и прикрепленной к ней корзины для пассажиров.
В 1811 году Уиндхэм Сэдлер поставил первый рекорд скорости на воздушном шаре, пролетев 180 км от Бирмингема до Хэкингхэма со средней скоростью 13,5 км/ч.
В марте 2021 года российский путешественник Федор Конюхов, совершавший кругосветный полет на воздушном шаре, установил рекорд высоты – поднялся на высоту 10 600 м.