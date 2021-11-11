Француз установил новый мировой рекорд по балансированию на воздушном шаре

Реми Оврард установил рекорд, поднявшись на шаре на высоту более 4 км Фото: Rémi Ouvrard / Twitter

Спортсмен побил собственный рекорд, установленный в феврале 2020 года, когда он стоял на воздушном шаре на высоте 1217 м над уровнем моря.

Для балансировки на шаре установили деревянную доску, на которой Оврард разместился перед взлетом, сообщает La Nouvelle République.

Новый рекорд был установлен в рамках благотворительного марафона, деньги от которого потратят на медицинские исследования.

Petite dédicace à toute l’équipe de @BRUNOFUNRADIO ! Barre des 3637 m franchie, debout sur le Ballon du Téléthon * Bah Karina, t’étais où ?! * #worldrecord #montgolfière @Telethon_France pic.twitter.com/ZjKxWV5mv9 — Rémi Ouvrard (@ouvrard_remi) November 10, 2021