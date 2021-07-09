В Новой Зеландии упал воздушный шар, пострадали 11 человек

Издание отмечает, что на борту, включая пилота, было 11 человек. Все они, предположительно, жители Новой Зеландии.

Первый час полета, как сообщил пилот, обошелся без происшествий, однако во время приземления шар был захвачен "внезапным порывом ветра" и корзина с пассажирами ударилась о низкий берег.

Девять пассажиров получили легкие телесные повреждения, еще у двоих – серьезные травмы и травмы средней тяжести.

Из-за того, что шар налетел на линию электропередач, в районе в целях безопасности отключили питание. Без электричества осталось по меньшей мере 160 домов.