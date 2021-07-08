Самолет из Антальи в Одессу задержали из-за птицы, он уже вылетел – консул

Пассажиры говорили, что вылет несколько раз откладывали, в результате люди более 10 часов находились в аэропорту без воды и еды.

"Этот чартерный рейс должен был вылетать из Антальи 7 июля в 11.30, но по техническим причинам (попадание птицы в самолет, что вызвало необходимость заменить самолет на резервный) упомянутый рейс был задержан. Пассажиры были проинформированы о задержании", – сказал Рустамов.

По его словам, рейс был зафрахтован туроператором "Анекс Тур", всем клиентам этой компании были продлены сроки проживания в гостиницах до 2.00–3.00 8 июля, а ночью их организованно доставили в аэропорт.

"В 4.40 пассажиры были обеспечены горячим питанием и напитками. В 8.30 их обеспечили сэндвичами и напитками. Кроме того, в аэропорту Антальи круглосуточно работают пункты общественного питания. В 10.04 самолет вылетел из аэропорта и взял курс на Одессу", – сообщил дипломат.

По словам Рустамова, обращений от граждан Украины относительно задержки рейса в консульство Украины не поступало.