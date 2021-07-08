В Анталье застряли украинские туристы, МИД поручил консульству выяснить причину

По данным авиакомпании, указанный рейс из Антальи отправился в Одессу в среду Фото: azurair.ua

Он рассказал, что речь идет о рейсе Qu 8312 авиакомпании Azur air Ukraine. Туристы из Украины якобы более 10 часов находятся в аэропорту без воды и еды.

"Причин задержки не называют, как и сроков дальнейшей задержки рейса", – сказал собеседник издания.

По его данным, вылет несколько раз откладывали на один-два часа.

В авиакомпании и посольстве Украины ситуацию игнорирует, заявляют пассажиры.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил УНИАН, что дипломаты разбираются в ситуации.

"Один из пассажиров рейса Анталья – Одесса обратился на "горячую линию" МИД Украины. Мы немедленно поручили украинскому консульству в Антальи выяснить причину задержки рейса и заняться вопросом обеспечения пассажиров питанием", – объяснил он.

На онлайн-табло Azur air Ukraine указано, что рейса Qu 8312 в расписании на 8 июля нет. Последний раз он был в расписании 7 июля. Согласно данным на онлайн-табло, самолет вылетел из Антальи в 10.05 и прибыл в Одессу в 11.40.