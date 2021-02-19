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В Египте автобус попал в аварию, пострадали туристы из Украины

Рано утром в Египте туристический автобус попал в аварию. Известно, что трое граждан Украины получили травмы, причем один из них – тяжелую, сообщил посол Украины в Египте Евгений Микитенко.

В автобусе ехали около 60 пассажиров
В автобусе ехали около 60 пассажиров
Фото: depositphotos.com

Трое граждан Украины получили травмы в результате дорожной аварии на трассе "Шарм эль-Шейх – Каир" в Египте. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter 19 февраля. 

"Туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших граждан Украины. Они госпитализированы. Консулы посольства Украины в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии", – отметил Николенко .

Посол Украины в Египте Евгений Микитенко  в эфире телеканала "Украина 24"  раскрыл подробности инцидента.  По его словам, ДТП с туристическим автобусом произошло утром в 6.00 по местному времени. В автобусе находилось до 60 пассажиров, среди них были граждане Украины.

"Сколько именно было туристов из Украины, пока точно не известно, этот вопрос выясняется. Известно, что трое наших соотечественников получили травмы. Один из них – тяжелую травму, двое – более легкие", – сказал посол.

Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, допустил дипломат.

"Иногда бывает, что водители мало спят, возможно это было причиной [...] Слава богу, что пока нет информации о погибших ", – добавил он.

Микитенко уточнил, что авария произошла в 450-500 км от посольства Украины в Египте. По словам посла, это самый край Синайского полуострова.

Теги: ДТП, Египет, МИД Украины, авария, туристы, Каир, Шарм-эль-Шейх, Олег Николенко, пассажиры
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