В Полтавской области столкнулись два грузовика, погибли водители

Возле города Кобеляки в Полтавской области произошла дорожная авария с участием двух грузовиков, сообщили в пресс-центре полиции региона 9 февраля.
ДТП произошло накануне около 18.00 на объездной автодороге Кобеляки – Решетиловка – Днепр, столкнулись грузовик MAN, за рулем которого был 50-летний житель Львова, и Renault, которым управлял мужчина 56 лет из Днепра, рассказали полицейские.
В результате аварии погибли оба водителя, правоохранители выясняют все причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие гибель нескольких лиц).
Следственные действия продолжаются.