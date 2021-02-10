В Полтавской области столкнулись два грузовика, погибли водители

На объездной автодороге Кобеляки – Решетиловка – Днепр, столкнулись грузовики MAN и Renault, в результате аварии погибли оба водителя, сообщила полиция Полтавской области.

В полиции выясняют причины и обстоятельства аварии Фото: pl.npu.gov.ua

Возле города Кобеляки в Полтавской области произошла дорожная авария с участием двух грузовиков, сообщили в пресс-центре полиции региона 9 февраля.

ДТП произошло накануне около 18.00 на объездной автодороге Кобеляки – Решетиловка – Днепр, столкнулись грузовик MAN, за рулем которого был 50-летний житель Львова, и Renault, которым управлял мужчина 56 лет из Днепра, рассказали полицейские.

В результате аварии погибли оба водителя, правоохранители выясняют все причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие гибель нескольких лиц).

Следственные действия продолжаются.