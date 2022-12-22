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Французский горнолыжный курорт первым в Европе запретил курение

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Руководство курорта говорит, что решение запретить сигареты было трудным, но необходимым
Руководство курорта говорит, что решение запретить сигареты было трудным, но необходимым
Фото: EPA

Во Франции горнолыжный курорт Les Gets стал первым в Европе, запретившим курение на всей своей территории. Об этом сообщил канал CNN.

Горнолыжные курорты для некурящих уже работают в других странах, таких как Япония, Новая Зеландия и Канада. Но Les Gets станет первым в Европе.

Согласно последним данным, опубликованным министерством здравоохранения Франции, около 32% взрослых французов в возрасте от 18 до 75 лет идентифицируют себя как курильщиков по сравнению с 12,5% в США.

Руководство курорта говорит, что решение запретить курение было трудным, но необходимым. 

"Прошли годы, когда мы начали раздавать карманные пепельницы бесплатно, и это никак не поменяло то, сколько окурков мы найдем в конце лыжного сезона. Прошлой весной у нас был день уборки с участием 100 добровольцев, и когда мы прошли через гору, нашли 3 тыс. окурков", – рассказал Бенджамин Мюнье, директор по маркетингу Les Gets. Он добавил, что тогда предложил запретить курение.

Запрет распространяется не только на лыжников и сноубордистов, но и на тех, кто занимается на курорте пешими прогулками, скалолазанием и кемпингом.

При этом курорт не вводит полный запрет на курение. Он установил пять специально отведенных зон для курения около своих подъемников. Муниципальная полиция будет патрулировать трассы, а тех, кто будет курить вне специальных зон, могут оштрафовать.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Франция, запрет, CNN, курение, сигареты, Европа, курорт, горнолыжный курорт
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