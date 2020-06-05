Германия окончательно запретила "лечение" гомосексуальности

Проведение процедур по "лечению" гомосексуальности в Германии может быть наказано тюремным заключением на срок до одного года.

5 июня представительство федеральных земель Германии – Бундесрат – одобрило в пятницу закон, запрещающий так называемую репаративную терапию, которая объявляла своей целью изменение сексуальных предпочтений человека в сторону гетеросексуальности. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Проведение процедур по "лечению" гомосексуальности может быть наказано тюремным заключением на срок до одного года, а реклама и посредничество – штрафом до €30 тыс.

После публикации закон вступит в силу, после чего будут наказываться медицинские и другие меры, направленные на преднамеренное изменение или подавление сексуальной ориентации, в первую очередь в отношении несовершеннолетних, а также в отношении взрослых, если это основано на обмане, сокрытии информации о рисках или принуждении. При этом наказанию подлежат как те, кто предлагает подобные услуги, так и родители и опекуны, которые отправляют к ним детей.

По оценкам немецкого фонда Магнуса Хиршфельда, который занимается борьбой с дискриминацией гомосексуалов и транссексуалов, в Германии ежегодно предпринимается более 1000 попыток повлиять на самоидентификацию человека. По данным фонда, эти попытки осуществляются не только врачами, психологами и психотерапевтами, но и представителями церквей и религиозных общин.

В начале мая Бундестаг принял законопроект, предусматривающий тюремное заключение на срок до одного года за "лечение" от гомосексуальности.