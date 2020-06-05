Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Германия окончательно запретила "лечение" гомосексуальности

Проведение процедур по "лечению" гомосексуальности в Германии может быть наказано тюремным заключением на срок до одного года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В начале мая Бундестаг принял законопроект, предусматривающий тюремное заключение за "лечение" от гомосексуальности.
В начале мая Бундестаг принял законопроект, предусматривающий тюремное заключение за "лечение" от гомосексуальности.
Фото: depositphotos.com

5 июня представительство федеральных земель Германии – Бундесрат – одобрило в пятницу закон, запрещающий так называемую репаративную терапию, которая объявляла своей целью изменение сексуальных предпочтений человека в сторону гетеросексуальности. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Проведение процедур по "лечению" гомосексуальности может быть наказано тюремным заключением на срок до одного года, а реклама и посредничество – штрафом до 30 тыс.

После публикации закон вступит в силу, после чего будут наказываться медицинские и другие меры, направленные на преднамеренное изменение или подавление сексуальной ориентации, в первую очередь в отношении несовершеннолетних, а также в отношении взрослых, если это основано на обмане, сокрытии информации о рисках или принуждении. При этом наказанию подлежат как те, кто предлагает подобные услуги, так и родители и опекуны, которые отправляют к ним детей.

По оценкам немецкого фонда Магнуса Хиршфельда, который занимается борьбой с дискриминацией гомосексуалов и транссексуалов, в Германии ежегодно предпринимается более 1000 попыток повлиять на самоидентификацию человека. По данным фонда, эти попытки осуществляются не только врачами, психологами и психотерапевтами, но и представителями церквей и религиозных общин.

В начале мая Бундестаг принял законопроект, предусматривающий тюремное заключение на срок до одного года за "лечение" от гомосексуальности.

В 2018 году в Германии приняли закон, согласно которому в документах кроме мужского и женского пола можно указывать и третий – "другой".

Теги: Германия, ЛГБТ, гомосексуальность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Семья американских блогеров Штауферов спустя три года после усыновления отказалась от ребенка из-за его диагноза
  Семья американских блогеров Штауферов спустя три года после усыновления отказалась от ребенка из-за его диагноза
"Спасибо за огромный вклад в украинскую душу!". Alyosha с сыновьями спела песню "Намалюй". Видео
"Спасибо за огромный вклад в украинскую душу!". Alyosha с сыновьями спела песню "Намалюй". Видео
  "Любовь часто не награда, а наказание". Лазарев презентовал клип "Лабиринт". Видео
  "Любовь часто не награда, а наказание". Лазарев презентовал клип "Лабиринт". Видео
Жена Петросяна: Клопов и тараканов у меня нет
Жена Петросяна: Клопов и тараканов у меня нет
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS