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Глава ЦРУ США ушла в отставку

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хаспел подала в отставку после 36 лет работы в американской разведке.

Хаспел возглавляла ЦРУ с мая 2018 года
Хаспел возглавляла ЦРУ с мая 2018 года
Фото: EPA

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хаспел подала в отставку. Об этом 19 января говорится в заявлении ведомства на странице в Twitter.

"Коллектив ЦРУ благодарит Хаспел за 36 лет преданного служения американскому народу. Вы сломали барьеры и вдохновили следующее поколение служащих ЦРУ", – говорится в сообщении.

Глава ЦРУ заявила, что для нее было честью возглавлять ведомство.

"Я ухожу, глубоко гордясь работой, которую мы проделали вместе, достижениями, которые мы сделали, угрозами, которые мы преодолели, и инвестициями, которые мы сделали в будущее", – отмечается в заявлении Хаспел.

Хаспел проработала в американской разведке 36 лет, в том числе под прикрытием и за рубежом – в Турции, России во время распада СССР, странах Центральной Европы и Центральной Азии. В феврале 2017 года она была назначена заместителем директора ЦРУ. В апреле 2018-го Хаспел стала исполняющей обязанности главы ведомства. В мае 2018 года Хаспел приняла присягу на посту директора ЦРУ.

11 января избранный президент США Джо Байден выдвинул бывшего посла в России Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ.

Бернс – карьерный дипломат. Он прослужил в американском дипломатическом корпусе 33 года. Он занимал ряд должностей в сфере национальной безопасности в пяти демократических и республиканских президентских администрациях, уточнил Байден.

В ноябре прошлого года в Штатах прошли очередные президентские выборы, явка на них стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Победу на выборах одержал Байден, 20 января пройдет его инаугурация.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, отставка, Джина Хаспел
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