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Глава МИД России Лавров владеет элитной недвижимостью на 600 млн руб. – расследование

Стоимость дома в подмосковном поселке Ландшафт и квартиры в Москве, которыми владеет министр иностранных дел России Сергей Лавров, в несколько десятков раз превышает средний годовой доход чиновника, отмечает российское издание The Insider.

Стоимость двух объектов недвижимости, указанных в декларациях Лаврова, составляет около 600 млн руб.
Стоимость двух объектов недвижимости, указанных в декларациях Лаврова, составляет около 600 млн руб.
Фото: EPA

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров владеет особняком в поселке Ландшафт и квартирой в элитном доме в Москве. Суммарная стоимость недвижимости составляет примерно 600 млн руб. (около 236,8 млн грн). Об этом говорится в расследовании российского издания The Insider, опубликованном 17 января.

Как отмечает издание, с 2008-го по 2014 год Лавров и его супруга Мария в среднем зарабатывали около 4,5 млн руб. в год. При этом минимальная цена домов в поселке Ландшафт (в этом поселке после побега из Украины в 2014 году живет экс-президент Украины Виктор Янукович) составляет около 300 млн руб., что эквивалентно годовому доходу Лавровых за 66 лет.

Примерно столько же стоит и квартира Лаврова в 11-этажном доме в Шведском тупике площадью 247,3 м². Издание пишет, что это здание называют “домом друзей Путина“; здесь живут глава “Ростеха” Сергей Чемезов, бывшая жена главы “Роснефти” Игоря Сечина Марина, гендиректор “Первого канала” Константин Эрнст.

Лавров владеет этой квартирой с 2007 года. Согласно официальным документам, недвижимость министру подарила его дочь Екатерина. На тот момент ей было 25 лет, она заканчивала магистратуру и не занималась бизнесом.

Сергей Лавров занимает должность министра иностранных дел РФ с 2004 года. До этого 10 лет был постоянным представителем РФ в ООН.

Теги: Россия, коррупция, Сергей Лавров, Москва, МИД России
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