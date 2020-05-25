Глава Тувы заразился коронавирусом

Главу Тувы Шолбана Кара-оола поместили в больницу с заболеванием COVID-19. В этом российском регионе госпитализированы еще несколько чиновников.

Глава российского региона объявил о своей болезни Фото: Шолбан Кара-оол / Instagram

Главу российского региона Тува Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил пресс-центр правительства Республики Тува 25 мая.

"Он находится под наблюдением врачей и начал получать необходимое лечение", – говорится в сообщении.

Шолбан Кара-оол в видеообращении во "ВКонтакте" сказал, что кроме него в больницу попали еще несколько чиновников. Исполнять его обязанности будет первый заместитель Александр Брокерт.

"Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации", – рассказал глава Тувы.

Согласно данным правительства Республики Тува, за сутки выявлено 54 новых случая коронавируса. С начала эпидемии в российском регионе выявлено 760 случаев заболевания COVID-19.

По сведениям американского Университета Джонса Хопкинса, в России заболел 344 481 человек, выздоровело 113 299, умер 3541.