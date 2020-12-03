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Госдеп США восстановит должность спецпредставителя по вопросам Украины – Арестович

У Украины есть мощная, пока неформальная поддержка США и Великобритании, об этом заявил внештатный советник Офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович.

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Госдеп США восстановит должность спецпредставителя по вопросам Украины – Арестович / ГОРДОН

Фото: depositphotos.com

Государственный департамент США  планирует восстановить должность специального представителя по вопросам Украины, которую в 2017–2019 году занимал Курт Волкер. Об этом 3 декабря в комментарии журналистам сказал советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что у Украины есть мощная поддержка от Великобритании и США, пока неформальная.

"Разговор идет о том, что будет новый спецпредставитель США по Донбассу, то есть институционально возвращается эта должность. Есть несколько заявлений МИД Франции и Германии о том, что Украина делает сильные последовательные шаги по выполнению договоренностей, а Россия не делает этого", – подчеркнул Арестович.

По его информации, в будущей администрации избранного президента США Джо Байдена  рассматривают возможность введения против РФ более жестких санкций.

Арестович сообщил, что 10 декабря состоится заседание на уровне глав государств ЕС, в ходе которого санкции против РФ продлят автоматически.

Волкер в  июле 2017 года был назначен спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины. На этой должности дипломат находился до сентября 2019 года. Он подал в отставку на следующий день после публикации жалобы сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Волкер упоминался в жалобе.

В документе указано, что 26 июля 2019 года, на следующий день после разговора президентов, Волкер прибыл в Украину и встретился с Зеленским и другими украинскими политиками. Вместе со спецпредставителем был тогдашний посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд. По данным информатора, Волкер и Сондленд давали Зеленскому советы, что делать с требованиями Трампа к украинскому президенту.

В течение семи с половиной лет, до октября 2019 года, Волкер был исполнительным директором Института Маккейна. Он сказал, что решил покинуть должность из-за внимания СМИ к его работе как спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Теги: Россия, Великобритания, санкции, Джо Байден, Донбасс, Госдепартамент США, агрессия, Алексей Арестович, Курт Волкер
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