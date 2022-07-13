Хакеры пытались взломать аккаунт главы ЕЦБ Лагард, выдавая себя за Меркель – СМИ

Журналисты считают, что, кроме Лагард, мишенью хакеров стали другие представители политической элиты Фото: ЕРА

По его информации, Лагард, которую связывает личная дружба с Меркель, получила смс-сообщение якобы с номера экс-канцлера с предложением продолжить общение через WhatsApp. Обман раскрылся, когда глава ЕЦБ перезвонила Меркель, чтобы уточнить, действительно ли она была автором сообщения.

Позже телеканал N-TV подтвердил информацию о кибератаке на Лагард со ссылкой на пресс-секретаря главы ЕЦБ.

Business Insider пишет, что целью хакеров был код идентификации, с помощью которого они могли бы получить доступ к аккаунту Лагард в мессенджере. Журналисты считают, что не только Лагард стала мишенью хакеров, но и многие представители политической и экономической элиты ФРГ.

Как злоумышленники узнали номер бывшей главы правительства Германии, расследует полиция. В расследовании также принимают участие Федеральное ведомство по охране конституции и Федеральное управление информационной безопасности, говорится в статье.