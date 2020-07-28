Хотел отомстить политикам. Полиция задержала мужчину, бросавшего коктейли Молотова в здание парламента Бельгии

Полицейский патруль 28 июля задержал мужчину, который бросал легковоспламеняющийся коктейль Молотова в здание парламента Бельгии. Задержанный утверждает, что хотел отомстить политикам за их решения в области здравоохранения.

Правоохранители уже изучили камеры наблюдения и допросили задержанного Фото: ЕРА

Мужчину, который бросал бутылки с зажигательной смесью в здание федерального парламента Бельгии, задержали в Брюсселе 28 июля. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Бельгии от 28 июля.

Инцидент произошел в понедельник, 27 июля, во второй половине дня. По информации ведомства, задержанному 36 лет.

"Полицейский патруль задержал человека, который бросал в здание парламента легковоспламеняющийся коктейль Молотова. Ущерб был нанесен нескольким автомобилям", – отметили в прокуратуре.

Полиция также обыскала дом подозреваемого. Армейская служба по разминированию проверила автомобиль задержанного, который был припаркован возле здания парламента. Правоохранители уже изучили камеры наблюдения и допросили мужчину.

Первоначальные результаты расследования показали, что у подозреваемого не было при себе других опасных предметов. Полиция нашла документы, свидетельствующие о крайних убеждениях задержанного.

Во время допроса подозреваемый признался, что хотел отомстить политикам, которые, по его мнению, несут ответственность за неудачное решение кризиса в области здравоохранения.