Илон Маск сдал четыре теста на COVID-19. Они показали разные результаты

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сегодня четыре раза сдал быстрые тесты на антиген коронавирусной инфекции COVID-19. Они показали противоречивые результаты.

Основатель и совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил в Тwitter, что сегодня, 13 ноября, сдал четыре быстрых теста на антиген коронавирусной инфекции COVID-19. Два из них показали положительный результат, а еще два – отрицательный.

"Что-то весьма ложное происходит. Протестировался на COVID-19 сегодня четыре раза. Два теста были отрицательные, а два – положительные. Та же машина, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антиген от BD [американская медицинская технологическая компания Becton Dickinson]", – написал Маск.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

В комментариях к посту Маск написал, что если это происходит с ним, то и с другими тоже. Маск сообщил, что у него симптомы типичной простуды и "ничего необычного нет".

"Я получил тесты на ПЦР в отдельных лабораториях, результаты будут ориентировочно через сутки", – отметил он.

Пользователь Twitter с ником Jon I vote, you count отметил, что тесты на антигены могут показать неверный результат. Это зависит от того, кто проводит тесты.

По состоянию на утро 13 ноября в мире коронавирусную инфекцию выявили почти у 52,9 млн человек. Умерло от COVID-19 уже более 1,29 млн, а выздоровело 34,2 млн пациентов, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.