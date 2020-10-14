Индекс свободы интернета в России опустился ниже нуля – исследование

На свободу интернета в России повлияло получение федеральной налоговой службой доступа к электронным кошелькам россиян, возможность генпрокуратуры РФ блокировать сайты и создание суперрегистра данных, которые дают возможность любому чиновнику узнать о пользователях интернета практически все. Об этом речь идет в исследовании Общества защиты интернета.

За год по требованию МВД России были заблокированы 32 тыс. сайто Фото: depositphotos.com

Российское Общество защиты интернета 13 октября опубликовало исследование, в котором заявило об отрицательном индексе свободы интернета в России.

"За время, что не выпускались отчеты (пять лет. – "ГОРДОН"), произошло то, чего мы все опасались. В июле индекс в очередной раз упал и стал отрицательным. А август еще подтвердил тренд. Понадобилось менее пяти лет, чтобы ежемесячное падение съело запас в тысячу баллов и теперь индекс свободы интернета будет считаться в отрицательной зоне", – заявили авторы исследования.

По их мнению, на падение индекса повлияли несколько факторов. Весной 2020 года федеральная налоговая служба получила доступ к информации об электронных кошельках всех россиян, генпрокуратура РФ получила возможность блокировать "что угодно без какой-либо подотчетности и общественного контроля", отметили в сообщении.

"Летом [президент России Владимир] Путин подписал закон о создании суперрегистра данных обо всех россиянах. Теперь любой чиновник может "навести справки" о любом гражданине почти по всем сферам жизни... А в августе правительство решило, что нужно срочно закрыть всю информацию "об обороне". Причем так, чтобы скрыть даже информацию о том, что было скрыто", – подчеркнули в обществе.

По информации "Радио Свобоода", в 2020 году по требованию МВД России было заблокировано 32 тыс. сайтов, содержание которых, по мнению ведомства, разжигало расовую и религиозную вражду.

По информации правозащитной группы "Агора" и общественной организации "Роскомсвобода" в 2019 году были зафиксированы почти полмиллиона случаев блокировок неугодной властям РФ информации в интернете.